Selgusid rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi finalistid

Dirigent Erki Pehk arendas PromFesti muusikafestivali välja 1996. aastal loodud Klaudia Taevi nimelisest rahvusvahelisest noorte ooperilauljate konkursist, mis praegugi on festivali keskne sündmus. See on Eestis ainuke järjepidevalt toimunud rahvusvaheline ooperilauljate võistlus, mis pälvinud rahvusvahelise maine ja mille osavõtjate arv on aasta-aastalt kasvanud.