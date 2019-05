Kuulutati välja Kesklinna silla projekteerimise riigihange

Silla kandevõime on 80 tonni ja jääb samaks. Projekteerija hakkab otsima viise sillaalust kõrgust suurendada, et veesõidukid sealt paremini läbi mahuksid. Silda ei tehta avatavaks, sest see tekitaks silla kasutajatele põhjendamata ebamugavusi.

Ühe sõidurea laiuseks kavandatakse vähemalt 3,5 meetrit. Praegu on see kolm meetrit ja õnnetuse korral ei pruugi operatiivautod üle silla pääseda.

Kesklinna silla uuringute ja arhitektuursete lahenduste esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 16. august. Põhi- ja tööprojekti koostamise ja esitamise tärminiks 16. detsember. Projektile ehitusloa saamise tähtaeg on tuleva aasta 28. veebruar.

Kesklinna silla remondiga on plaanis alustada järgmise aasta juunis, et sild saaks uuendatud 2021. aasta juuniks. Viimati läbis sild kapitaalremondi 1995.–1996. aastal ehk üle 20 aasta tagasi. Töid loodetakse teha nii, et enamiku ajast on liikluseks suletud ainult pool sillast ja alaline ülepääs oleks tagatud ühis- ja operatiivsõidukitele ja jalakäijatele.