Aadu Must: Eurovalimised polnud Keskerakonnale luigelaul

Tema arvates ei pruugi iga valimine tingimata olla järgmise sissejuhatus. “Keskerakond täiesti teadlikult ei tähtsustanud neid valimisi. Erakond kampaaniale raha ei kulutanud. Imestan, et see üks koht meile tuli,” kommenteeris Must.

“Konkurentide lootused läksid sellegipoolest aia taha ja need valimised polnud Keskerakonnale luigelaul. Küllap me hakkame peatselt taas kasvama. Alles see Jüri alustas ja tal on hea spordimehe hing, mida ma vaatan ja imetlen,” lisas Must.