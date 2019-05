Urmas Hännile: Ametniku tööandja ei ole president

Seejuures mitte ükskõik milline ülesvõte, vaid ikka selline, mis vastab presidendi kantselei juhendile “Vaba­riigi Presidendi ametlik foto”, sest “Vabariigi Presidendi ametlik foto on dokument, millel on kindlad mõõdud ja vormistus. Fotole peaks kuuluma aukoht Eesti Vabariigi riigiasutuste, Kaitseväe peastaabi ja allüksuste ning omavalitsuste seinal. Samuti on võimalus fotot eksponeerida muudel asutustel, kel selleks soovi.”

Kui eraisikki himustab kodus toimetada presidendi soojendava-innustava-julgustava pilgu all, peab ta hoolega silmas pidama – muidu on kuri karjas –, et ta ei muuda kantselei kodulehelt alla laetud foto värve ega proportsioone. Samuti peab ta ülima tähelepanuga jälgima raamitud foto paspartuu mõõte: need on külgedel viis sentimeetrit, üleval viis ja all kuus sentimeetrit, ning kogu kupatusel on ilmtingimata T-riputus.