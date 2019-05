Julgen väita, et trennitegemine ja jooksmine sealhulgas on muutunud minu elu igapäevaseks osaks – harjumuseks. Kas see on harjumus, mida ma täiel rinnal naudin? Igal päeval kindlasti ma nii ei tunne, kuid edusammud on need, mis mind motiveerivad ja suruvad edasi jooksma ning ikka ja jälle trenni minema.