Andri Arula: Kohalik pole soss-sepp

Vaadata suvepealinna suviste üritusteta tundub sama totter kui pikalt imetleda kunstlille. Ilu on, aroom aga puudub. Pärnus toimunud suveüritusi võikski vaadata kui lilli. On olnud nõudlikele ninadele sobivaid roose, on nähtud sääraseidki, mis moonina paljudel pea valutama panevad.