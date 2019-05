Pillerpalli koolieelikud: ööbimine lasteaias, seda tasub oodata!

Kui kohale jõudis politsei patrullauto, said kõik soovijad autosse istuda ja selle sisemust uurida. Korduvalt prooviti vilkurite ja sireenide korrasolekut. Pärast põhjalikku autoga tutvumist näidati ja tuvustati teisi töövahendeid, mis iga päev autos kaasas on. Kadettidelt kuulsid lapsed toredaid jutte, miks keegi on politseinikuks otsustanud hakata. Selgus, et tihti on eeskujuks olnud vanemad.