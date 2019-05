Hoidke aken lahti, et und saadaks ööbiku laksutamine!

Maid tuntakse ­lehe- ja õiekuuna. Minu silmis on see üks vägevamaid kuid, sest nii palju eri tooni rohelist, kui peitub mais, pole ühelgi muul ajal. Ühtlasi on see aeg, mil seavad end sisse kauaoodatud linnud. Tiivulised, kes pikivad nii päeva- kui ööaega rohkelt linnulaulu. Muuhulgas olen igal aastal oodanud ööbikuid. Enamasti on kodukülas tegutsevad ööbikud lauluga alustanud mai esimesel nädalal, mõnikord suisa aprilli viimastel päevadel, kuid tulemata pole nad jäänud kunagi.