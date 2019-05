Kui side laste ja lastelastega on mingil põhjusel nõrgaks jäänud, aitab suhtlus omavanustega.

Minul on väga vedanud – nii pere kui kasvatusega. Minu ja mu vanemate omavahelised suhted on väga head. Me ei satu küll iga päev ühise laua taha, kuid kohti, kus rääkida, ja aega, mil vestelda, meil jagub. Lobiseme autosõitudel, väljas süües, suvel telkides, jalutuskäikudel. Vestleme teemadel, mis nii naerutavad kui toovad pisarad silma: vanemate lapsepõlv, kooliseigad, murtud käeluu, tunnistusele lipsanud kahed, valed otsused ja palju muud.