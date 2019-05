Video: suurel kiirusel ratta kaotanud vallavanema ralliauto sai pidama Läti talumehe õuel

Nii jäi Pärnumaa meestel Euroopa meistrivõistluste etapp, mille raames peeti kaks Läti meistrisarja sõitu, pooleli veel enne, kui see õieti alata oli saanud.

Tölp rääkis, et pühapäevane esimene katse kulus eelmise päeva viperusest toibumiseks ja enesekindluse taastamiseks. “Viimased kaks katset olid juba rallisõidu moodi ja mingi arusaam hakkas tekkima kuuekäigulisest kastistki. Viiekäiguline on veel niivõrd lihasmälus, et ralli jooksul sai päris palju kordi vale käik sisse tõmmatud,” avaldas rallisõitja.