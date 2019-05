Kui nädala eest suri Terje Behrsi ema, Pärnu haigla pikaaegne ja tunnustatud patoloog Järvi Tähtla, tabaski Behrsi pangas halb üllatus. Nimelt kogunud tema ema endale matuseraha. Konto olnud ühiskasutuses, küll ema nimel, kuid Behrsil oli selle haldamiseks volitus. Nüüd, kui ema surnud, on tütar hädas nii olmekulutuste tasumise kui matuste korraldamisega. “Me emaga ei osanud arvata, et sellised takistused tulevad. See on praegu täielik sukasääre kampaania,” tõdes Behrs. Talle tuli üllatusena, et volitus kaotab seaduse järgi kontoomaniku surma korral kehtivuse ja ühtegi senti sealt enam niisama kätte ei saa.