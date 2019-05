Viljo Vetik: Kui kasutaks korraks talupojatarkust

Möödunud nädalal teatas Pärnu linnavalitsus, et loobus Kesklinna silda lahtikäivaks tegemast, sest see pidi tekitama ebamugavusi linnarahvale. Mulle kui linnakodanikule jääb see väide arusaamatuks. Elan kesklinnas ja ületan silda nii jalgsi, jalgratta kui autoga ega kujuta ette, kuidas silla lahtikäimine hakkaks minu eluolu segama.