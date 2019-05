Lääneranna valla mudilased peavad pidu Ridasel

Ridase peol saab kaasa laulda ja tantsida „Kui sul tuju hea” ja „Mul on üks tore tädi” järgi. Iga lasteaed valmistab lisaks ette paar oma laulumängu, et kava saaks mitmekülgne ja vaheldusrikas.

Laulumängupäeva traditsioon sai alguse üle-eelmisel kevadel, kui Lihula lasteaed tähistas 45. sünnipäeva pidas ja tulevase ühisvalla lasteaiad kokku kutsus. Pidu koos Tipi ja Täpiga sai sedavõrd vahva, et järgmisel mullu tuli lasteaedade ühispidu korrata.

Nii sai alguse traditsioon, et juuni alguses tuleb igal aastal üks ühine pidu pidada, kuid tore oleks näha ka teiste lasteaedade kodukohti ja väljakuid. Pidu läks rändama. Esimeseks peatuspaigaks sai Kõmsi, Ridase vabaõhuplats.

Eelmised kogunemised on näidanud, et ühise peo algusesse sobib lõbus rongkäik, et kõiki külalisi näha ja tervitada. Nii toimub rongkäik ka sellel aastal.