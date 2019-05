“Elu on nii seatud, et aeg ei peatu. Seega, aega me otseselt maha ei võtnud: Ivo teenis aega, Siim kasutas aega, Lisann nautis aega, mina raiskasin aega,” naljatas bassist Karl Birnbaum. “Kui veel aega üle jäi, käisime ühiselt muusikamaailmas.” Vaatamata sellele, et viisik ei saanud kaitseväes teenimise kõrvalt aktiivselt loometööd teha, on bassimängija jutu järgi arenetud nii vaimselt kui esoteeriliselt. Nüüdseks on neli noormeest ja neiu taas samal laineharjal ja valmis end bändile pühendama.