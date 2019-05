Kahepaat lasi EMi avastardis jala sirgu

Viljandis sõidetud katsevõistluste põhjal EMile saadetud paarisaeruline kahepaat jäi viie patkonna eelsõidus tagaajaja ossa juba distantsi alguses ja poolel võistlusmaal oli selge, et otse poolfinaali pääsemise võimalust neil ei ole. Nii võtsid Raja–Kuslap eelsõidu teist pooolt rahulikumalt, finišeerides ajaga 7.02,77.

EMil on stardijoonel veel täiesti uue koosseisuga Eesti paarisaerulise neljapaadi meeskond. Esimest korda kuulub paati tallinlane Jüri-Mikk Udam, kelle kõrval on juba ammusest tuntud tegijad: Sten-Erik Anderson, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo.

Neljapaatide eelsõit, kus eestlastele pakuvad konkurentsi 13 rivaali, on kavas täna pärastlõunal. Esimesed kolm liiguvad otse poolfinaali, väljajääjatel avaneb viimane võimalus homme peetavas vahesõidus

Enamik riike kasutab Luzernis toimuvat jõuproovi augustikuise MMi ettevalmistuseks. Linzis peetav MM on tänavustest võistlustest olulisim, sest just seal jagatakse välja lõviosa järgmise aasta Tokyo olümpiamängude piletitest.

Eesti koondise peatreener Matti Killing on öelnud, et EM näitab, kas uuel nelikul on šanssi samas koosseisus Linzi sõita.