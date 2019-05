Nädalast jäi kõlama: Brüsselisse!

Euroopa Parlamendi valimised on nädalatagune minevik ja kes midagi on kommenteerida tahtnud, on sõna öelnud. Loetud valimisanalüüsidest pean kõige ülevaatlikumaks ja kokkuvõtvamaks Toomas Alatalu kirjutist Pärnu Postimehes “Valijate “ei” suurte kokkumängule ELis” (PP 30.05). Üleeilne lehelugu annab küllalt hea pildi sellest, mis nende valimistega muutus nii Euroopas kui Eestis.