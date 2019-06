Ökotalu omanikud rajasid Euroopas ainulaadse autosuvilaparkla

Lõosilma talu perenaine Lea Viik seisab toolil maa ja taeva vahel ning keerab mutrivõtmega tugevamini kinni laste kiikede kinnitusi, et need ei kääksuks. Lagedal puhub külm tuul, mutrid on üle käidud ja naine paneb tööriistad oma lilla jope taskusse. Siia, ligemale hektari suurusele platsile, on aiandust õppinud Lea ja tema elektrikust mees Peeter Viik rajanud Eestis ja väidetavalt Euroopaski ainulaadse päikesepaneelidel toimiva 60kohalise ­autosuvilaparkla, kuhu on jõudnud külalisi kogu maailmast.