Vallikäärus pakub silmailu tuhat võimlejat

Peo üld- ja kunstiline juht on endiselt Kai Esna, muusikaline juht Toomas Voll ning korraldus- ja projektijuht Anu Nõmm. “See on kogu Pärnumaa liikumisharrastajate ühine pidu, mille jaoks on rühmad terve aasta jooksul kavasid õppinud,” selgitas Nõmm.