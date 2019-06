Galerii: Endla teater kolib homsest õue

“Aga äkki tõesti? Me ei tea lihtsalt. Ehk oleks see olnud võimalik?” märgib lavastaja Kaili Viidas kahe rahva suurkujudest – Jannsenist ja Wagnerist rääkiva fiktiivse loo kohta. Esiplaanil Triin Lepik ja Priit Loog, taamal Ott Raidmets. Pilt on tehtud proovis.

FOTO: Mailiis Ollino