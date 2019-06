Eksperdid: Lastekaitse peaks algama tähelepanudefitsiidi ravist

Millised lastega seotud pöördumised jõuavad õigus­kantsleri ehk laste ombudsmani lauale?

Kristi Paron: Viimasel ajal on hästi palju pöördumisi seoses vanematevaheliste kohtuvaidlus­tega. Oleme hinnanud, et mõnel aastal on niisuguseid pöördumisi kolmandik. See on kõige kurvem osa meie tööst: lapsele kaks kõige kallimat inimest – ema ja isa – ei suuda pärast lahkuminekut kokku leppida, kuidas korraldada oma laste elu, kumma vanemaga peaksid lapsed elama, kui palju kumbki peaks lastega seotud kulusid katma.

Karin Uibo, kui palju politseitöös ette tulevatest juhtumitest on vahetult seotud lastega?

Uibo: Ma tooksin välja kaks ­põhilist teemat. Esiteks vägivald. Esmalt laste endi vahel, mis sageli jõuab kooli ja kannab nimetust koolivägivald. Muidugi ka perevägivald, kus lapsed on kannatanud. Juhtub sedagi, et lapsed on teo toimepanijad.