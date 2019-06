Leinanõustaja Helar Peterson: Leinav inimene peab abi ise tahtma

Kui paljud inimesed tulevad leinas teraapiasse?

Minu juurde saab psühhiaatri suunamisega. Inimene peab ise väljendama, et tal on leinaprobleemid. Leinata saab oma füüsilist võimekust, tervist, katki läinud suhet. Selliselgi juhul hakkab sama protsess tööle.

Ma ei oska hinnata, kas neid on palju või ei. Lein nagu sündki on loomulik protsess. Alati ei ole vaja sekkuda.

Millised on suurimad probleemid leina puhul tervikuna?

Tervikuna on hästi suur probleem see, et inimesed jäävad kinni küsimustesse ja tunnetesse, mis ei vii neid edasi. Sageli on see küsimus: miks see juhtus? Miks minuga? Miks mu lähedasega?