Pildid: kunstihoone arhitektuurikonkursi võidutöö toob tumedates toonides naabrite vahele heleda aktsendi

Võistluse žüriisse kuulunud Pärnu linnaarhitekti Henri Eessalu sõnutsi paistab võidutöö silma skulpturalsuse, õhulisuse ja sellegagi, et kehtestab ennast linnaruumis.

“Võidutöö puhul on tajutav, et see pole tavaline büroo-, vaid kunstihoone,” märkis linnaarhitekt.