Lea Stroh: Aknaid remondime ikka iseendale

Mai lõpul kutsuti märkama vanu aknaid ja korraldati ühiseid remonditalguid. Põhjusi puitaknaid säilitada ja korda teha on küllaga. Need sobivad hästi meie ehitustraditsioonide ja kliimaga ja on jõukohased korras hoida. Probleem on aga selles, et mõnda aega puudus meil arusaam, et akende ja üldse hoonete eest tuleb reeglipäraselt hoolt kanda. Seetõttu on paljud aknad jäetud hooletusse. Kuid enamasti pole asi siiski nii hull, et vanad aknad tuleks minema visata ja uued asemele panna.