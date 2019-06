Johann Voldemar Jannsen 200

Wennemaalt. Anton Petrow. Rummalus on jubba selle läbbi suur önnetus, et nisamma wähhe head möistab tehha, nago pimme ilma juhheta käia, agga paljo ennam weel selle läbbi, et kurjade pettuste läbbi sageddaste kurja teeb, mis Jummala ja innimeste seäduste wasto käib ning sepärrast suurt kahjo omma kaela tömbab. Sedda on hiljuti Kasani kubbermangus sündinud.