Kadri Simson nimetatakse eurovoliniku kandidaadiks

Homme vormistatakse Simsoni uus määramine valitsuses. Simson ütles juba täna, et tema nimetamine on kindel, kuid palus uudisega valitsuse kinnituseni viivitada. Kuna see jõudis täna kell 14 juba rahvusringhäälingu raadiouudistesse, polnud mõtet sõnumit enam kinni hoida. Volinikukandidaati ootavad kuulamised Euroopa Parlamendis.

Simson ei tea veel, millise valdkonnaga tuleb tal Brüsselis tegelema hakata. Kõik sõltub Euroopa Komisjoni uuest presidendist, keda Euroopa Liidu liikmesriigid pole veel ametisse nimetanud. “Kõigepealt tuleb mul ära oodata Andrus Ansipi naasmine Euroopa Komisjonist, sest kahekesi korraga ei saa me seal olla,” ütles Simson. Ansip valiti 26. mail Euroopa Parlamendi liikmeks. Niipalju on siiski kindel, et vastavalt Euroopa Komisjoni tavadele ei päri Simson Ansipi teemade valdkonda. Vara on veel rääkida inimestest, kes hakkavad kuuluma Simsoni kabinetti.