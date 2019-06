Kaur Lass: Salastamine avalikustamise asemel

Pärnu linnavalitsus pani artikli ja järgnenud kodanike kirjade tulemusel (kahjuks on need avalikkuse eest salastatud) arendaja valiku ette: kas korraldada sotsiaalmõjude hindamine koos arhitektuurikonkursiga või koostada detailplaneering, millega samuti kaasneks konkurss. See on tegelikkuses õigusvastane olukord.