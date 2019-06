Fotograaf Kaupo Kikkas avab Pärnus näituse

"Sündisin samal ajal kui Adams suri ning mõtteliselt jätkasin tööga sealt, kus tema lõpetas. Adams oli üks esimesi suuri nimesid fotograafias, kes juba varakult minu horisonti avardas. Hiljem on me rajad vaimsel tasandil korduvalt ristunud," märkis Kikkas.

Kikkas on üle võtnud Adamsi puhta mustvalge foto väärtused ning lisanud piltidesse oma loo, mis on tumedam ja mõtlemapanevam kui pelgalt loodusromantika.

"Need maastikud on siin püsinud 500 miljonit aastat. Mis on selle kõrval üks inimelu? Ometi piisab vaid mõnest põlvkonnast, et muuta planeet elamiskõlbmatuks. "Ansel" on viimase inimese rännak üle nende majesteetlike maastike," lausus Kikkas.