Pärnu linnavolikogu maiistungil oli aktuaalne teema teadlaste soovituslik plaan linnatänavaid kevaditi pesema hakata. Peamiselt võtsid sõna linnapea ja abilinnapea, kes põhjendasid, miks seda Pärnus ikkagi teha ei saa. Põhipõhjus on selles, et raha napib, kuna tänavate erakorraline kevadpesu läheks lisaks maksma 100 000 eurot.

Need põhjendused on küsitavad, kuna kesklinna ja peatänavate ühekordne kevadpesu hankes nii palju ei maksa. Tallinnas on tänavaid aastaid pestud suuremate probleemideta, kuigi liikluskoormus on suurem ja sõidukeid rohkem.