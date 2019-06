Pärnu räpipunt EPT ja Kohtla-Järve noored riimiseadjad vahetavad suvepealinnas kogemusi

Ahtme gümnaasiumi huvijuhina töötanud Rosin märkas, et õpilastel tuleb räppimine hästi välja. “Syge Gangi esimesel kontserdil oli kohal lausa 120 inimest. Hea, et kool õhku ei lendanud,” naljatas õpetaja. Samuti avaldas ta, et EPT on soovinud Narvas pikalt esineda. Nii toob ta viimaks kaks punti kokku, lootes, et Pärnus võetakse paremini vastu vene räppi, Ida-Virus aga eestikeelset.