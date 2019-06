Kunagine radikaalne sõltlasest punkar: Igal pool öeldi, et jään alkohoolikuks

Pärnakas Kaido Rätsep tõdes, et sõltuvustest ja pahedest on keeruline vabaneda. Õnneks olid tema teel abiks päästeinglid: võõrad ja pereliikmed, kes nägid mehes potentsiaali.

On aasta 2001. Pärnu Tallinna maantee linnasauna pööningul magab 28aastane Kaido, käeulatuses poolik pudel odekolonni. Ta pikk ja sihvakas keha on täidest pungil. Üle selja jooksevad külmavärinad, korstnapilust paistab õhkõrn valgushelk ja avast tungib punkrisse tuuleiil. Välja hingates paiskab ta õhku silmapaistva aurupilve. Õues on –15 kraadi.