Aiapärlid löövad suvel särama

““Aiapärlite” projekt on väga tänuväärne selle pärast, et selles on põnevaid aedu, mida aiaomanik võiks külastajatele näidata. See annab võimaluse avada neid aedu ühiselt, sest meil on olnud koolitusi, kuidas inimesi vastu võtta ja õppereis Inglismaale, sealsetesse aedadesse,” seletab Viedehof ühe hooga, toetudes esimeselt õppereisilt ostetud kergele, käepärasele hargile.