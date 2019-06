Kodulinna merekarud seilasid võidu ümber Sorgu saare

Juba 1976. aastast juuni teisel nädalavahetusel toimuv Sorgu regatt nimetati tosin aastat tagasi austusest Pärnu jahtklubi kauaaegse juhataja vastu Peeter Sõbra mälestusvõistluseks. Nii tipptegijate kui harrastuspurjetajate seas suure populaarsuse võitnud regati eripära on selles, et 45 meremiili pikkuse distantsi võib oma äranägemise järgi läbida kas päri- või vastupäeva.

Esimesena finišiliini ületanud kapten Alari Akermanni meeskonnal jahtlaeval Sugar 2 kulus distantsi läbimiseks veidi üle üheksa tunni. Teisena sildus Läti lipu all purjetava Aleksei Aleksejevi Extra Brut ja kolmandana lõpetas sõidu Rain Liiberi tiim jahil Take Off.