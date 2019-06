Sõudjad madistasid Harku järvel sprindimeistri tiitlile

Meeste roolijata kahepaadi Eesti meistrid on SAK Tartu esindajad Elar Loot ja Tanel Kliiman (51,3), kellele järgnes TÜ ASK ja Pärnu sõudeklubi atleetidest Raul Rämsonist ja Elar Jaaksonist moodustatud duo (52,5). Kolmas koht kuulus TÜ ASK ja SAK Tartu tandemile Heigo Tiidemaale - Reigo Pihlakule (54,6).