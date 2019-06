Riigi ülesanne, mis on sätestatud põhiseaduses, on tagada inimestele keskkond, keskendumaks rahvuse püsimisele. Keskkond on kõik, mis inimest ümbritseb ja millel on talle tähtsus ja tähendus. Kui see riikliku tegevusega loodu pole turvaline ja riigi edu ei mõõdeta rahvastikuga, ei saagi me välja rahvastikukriisist. Kahjuks on ­seni rakendatud sündimuse suurendamiseks vaid materiaalseid toetusi, aga kelle asi on näiteks vaimne keskkond? Kas kultuuriministeeriumi või Eesti kirikute nõukogu asi?