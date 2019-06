Lasteraamatu kirjutanud Külli Pärtel: Lapsed on täiskasvanutest palju avarama vastuvõtuvõimega

“Ma ei olnud üldse mõelnudki, et tahaksin kunagi midagi kirja panna,” tunnistab naine, kes hommikuti mediteerib. Üks niisugustest varahommikutest muutis Pärteli elu. “Miski sundis mind oma mõtted kirja panema. Ja vaid paari lausega,” meenutab ta. “Alguses oli kindel vaid see: on üks väga eriliste annetega plika, kes tulnud maa peale, et teisi aidata.” Päev hiljem kirjutas ta väiksesse ruudulisse vihikusse raamatu esimesed lõigud. See oli tollal kõik.