Toomas Kivimägi: Sõna ei maksa, allkiri samuti mitte

Kadriorg, 19. detsember 2018. Teadusleppe allkirjastamine. Kohal on peaminister Jüri Ratas, pea kõikide erakondade (v.a Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna), ülikoolide ja suuremate ettevõtlusorganisatsioonide juhid. Pole kahtlust, et tegemist on poliitaasta tippsündmusega, mille sisuks viia teaduse rahastus ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust. “Patrooniks” riigi president, kes kõnes parafraseerib tuntud metafoori: “Üks protsent on küll rohkem varblane peos kui tuvi katusel, aga täpselt nii ongi: parem varblane peos kui tuvi katusel.” Palju ilusam enam olla ei saa.