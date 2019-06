Kaur Lass: Pärnu tegutseb arusaamatult

Ma ei pea heaks tooniks seda, kui linnavalitsuse esindaja paneb mulle sõnu suhu. Vaatame, mida ma väitsin: “Pärnu linnavalitsus pani artikli ja järgnenud kodanike kirjade tulemusel (kahjuks need on avalikkuse eest salastatud) arendaja valiku ette: kas korraldada sotsiaalmõjude hindamine koos arhitektuurikonkursiga või koostada detailplaneering, millega kaasneks samuti konkurss.” Tõin esile, et selline valik ei ole võimalik, sest omavalitsus on siin otsustaja ja tal ei ole õigus oma otsust delegeerida arendajale.