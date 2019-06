“Soovijaid on igal aastal rohkem, kui meil kohti pakkuda on. Nii tänavugi,” sõnas Uutsalu. “Esimest korda tuli sel aastal malevasse kandideerijatel töövestluse asemel saata oma video-CV. Kuigi see oli raske ülesanne, said noored sellega väga hästi hakkama.”