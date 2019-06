Haakriste ja sõimu täis soditud laulupeo installatsioon sai puhtaks

“Laulu- ja tantsupeo installatsioon on taastatud! Suur tänu kõikidele abilistele!” kirjutati eile õhtul Tori valla Facebooki lehel. Postituses lisati, et meeletu tagasiside sotsiaalmeedias annab märku sinise südame tähenduse kordaminekust paljudele.

Tori vallavanem Lauri Luur teatas eile pärastlõunal, et veel on selguseta, kes näotu teoga hakkama sai, ent juba on vihjeid ja nii valla korrakaitseametnik kui politsei uurivad neid. Samuti vaadatakse üle valvekaamerate salvestised, et pahategija välja selgitada. “Seal on eri suundades majadel valvekaamerad olemas,” sõnas vallavanem.