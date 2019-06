Indie-pop‘i duo Rainer Ild avaldas iroonilise huumoriga vürtsitatud loo

Paikuse noormees Rainer Ild (vokalist, kitarrist) ja bändikaaslane Sven Seinpere (trummar) avaldasid sel nädalal loo “Call Me (And I’ll Come Over)”, mis heidab pilgu vallaliste noorte kohtingumaailma. Tegemist on looga, mida muusikutelt on kaua oodatud ja mille kohta päritud. Eelmise materjaliga võrreldes ei ole värske pala niivõrd sünge ega melanhoolne.