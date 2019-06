Üks Buss - alternatiivpärl klubipiirkonnas

Üks Buss see-eest on kui mini-vabaõhulava, eelistades alternatiivsemat muusikat ja kutsudes suvel igal reedel ja laupäeval esinema nii kohalikke kui kogu riigis tuntud artiste. Kõlab rokk, bluus, džäss, pop ja rock’n’roll. Pärnakatest korraldajate sõnutsi üritatakse murda levinud arusaama, et ettevõte peab leidma oma sihtrühma ja sellele truuks jääma.

"Meie sihtrühm ei põhine inimeste vanusel, ühiskonnagruppi kuulumisel või eelistusel, vaid pigem suhtumisel. Kõik, kes on viisakad ja soovivad nautida meeldivat õhkkonda," selgitas juhatusse kuuluv Eleri Kurvet. Berliinis paiknev Kurvet tõi võrdluseks oma praeguse kodukandi, rääkides, et seal on igati tavaline näha külg külje kõrval istumas eri ­eagrupist, rassist ja sotsiaalsest rühmast inimesi.