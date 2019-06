Matkalisi ootavad sookollide legendid ja purjelaevade häll

“Üks tolkus”

Matkahuvilistel tasub algatuseks suunduda Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 162. kilomeetrile jäävale Rannametsa–Tolkuse loodusõpperajale (2,2 kilomeetrit). Raja alguses asub parkla ja matka teekond kulgeb sealt edasi ringjalt ning osaliselt laudteed mööda. 5000 aasta tagust rannajoont märkivad liivaluited ääristavad kogu Pärnu lahte, aga kõige võimsamad on need just Rannametsas. Sealsed Torni- ja Tõotusemägi on Eesti ja väidetavalt ka Baltikumi kõrgeimad liivaluited. Tornimäe keskel asub 18 meetri kõrgune vaatetorn, mille platvormilt avaneb suurepärane vaade: ühelt poolt Häädemeeste rannaniidule ja Liivi lahele ning teiselt poolt Tolkuse rabale, kust õpperada läbi lookleb. Raba on tekkinud rannavallide vahel asunud laguuni soostumise tagajärjel ja on üks väheseid rabastaadiumi jõudnud laguunitekkelisi soid nii Eestis kui ka Euroopas. Õpperajale jääb mitu huvipunkti, rabajärve ja puhkekohta. Luitemännikud on armastatud nii marjuliste, seeneliste kui ka tervisesportlaste hulgas. Tolkuse raba nimi pärineb alles 19. sajandist, kuna varasematel kaartidel on see üles märgitud kui Suursoo. “Toonane Häädemeeste riigimõisa rentnik W. A. Thimm olla oma valdustes luusides avastanud raba idaservast metsatalu. Talu rajaja oli tsaari sõjaväest kõrvalehoidmiseks metsa pagenud. Desertöör oli metsiku välimusega, suur ja habetunud ning seetõttu oli mõisnik talle prahvatanud: “Sina olema üks tolkus.” Sellest jäänud nimi talule ja rabalegi külge,” jutustab Sisask.