Galerii: Tammiste vibustaadionil mälestati suurmeistrit

Ehkki vibulaskmine on füüsiliselt päris raske, ei unusta alaga pühendunult tegelenud tehnikat. Nagu Lank nentis, on sisse lipsavad veadki samad, mis aastaid tagasi.

Meeste olümpiavibu klassis pakkus konkurentsi Meelise klubi esinumber Eimar Kukk. Paistes sõrmi näidanud Kukk sõnas, et enesetunne on hea ja vaid valutavad näpud on need, mis tahavad laskmist pärssida.