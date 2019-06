Pimedana katamaraanil kõõlumas: “Nüüd oleme kitsas vahes, kus ühel pool on meri, kas sa kardad?”

Projekt “Hinge purjed” sai alguse 2011. aastal. Selle eesmärk on arendada rahvusvahelist koostööd, anda puuetega inimestele võimalus osaleda purjespordis. Seeläbi näidata, et puue ei ole takistus, piisava tahtmise juures on võimalik saada osa ka kõige ekstreemsematest spordialadest. “Kõike on võimalik õppida. Kui oled enesekindel võid teha kõike,” ütles sünnitrauma tagajärjel pimedaks jäänud ja juba teist aastat antud projekti raames merereisil olev lätlanna Vlada Hmelevska.