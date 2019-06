Vambola Paavo: Lootus kustub viimasena

Riigikogu on rääkinud. Enne suvepuhkusele minekut hääletati rõhuva häälteenamusega alkoholiaktsiisi langetamise poolt. Üksmeel valitses nii koalitsioonis kui opositsioonis. 1. juulist peaksid loogiliselt vähenema “palverännakud” Lätti, aga eks paista. Lõunanaabritel on põhjust muretseda. Tulud, mis seni tulid eestlaste taskust, kindlasti ­vähenevad. Lätlased on juba andnud teada, et nemadki on valmis aktsiise ­alla tooma. Laevafirma Tallink teavitas, kui palju nemad langetavad pardal müüdavate jookide hindu.