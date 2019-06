Endla suvelavastuse arvustus: Ümmarguste arvude paradiis

Ühest küljest on see lausa hädavajalik, et leidub inimesi, keda need numbrid käivitavad ja teater on sündmuste taaselustamise soodsamatest vormidest ainuvõimalik. Teisalt on millegi või kellegi “seljas ratsutamine” risk: ajalooliste isikute või sündmuste ümmargused numbrid üldiselt pigem lohistavad või meelitavad autoreid sel teemal kirjutama (seda enam, et ka finantsasutused on aastapäevadel leebemad). Seega on teatrivaatajal märksa väiksem võimalus kogeda midagi uudset ja isikupärast.