Pärnu meeskonnad seilasid Soomes kullale ja pronksile

Väiksemate purjekate B-grupis teenis viie sõidu kokkuvõttes esikoha Pärnu jahtklubi lipu all seilav Katariina II meeskond: Aivar Tuulberg (kapten), Karl-Hannes Tagu (roolimees), Lorenzo Bodini (taktik), Peter Šaraškin, Jaan Akermann, August Luure, Henri Lepik ja Kevin Grass. Hõbemedali vääriliselt purjetas Tallinna kalevlase Viljar Sepa tiim jahil Jazz ja pronksmedalitega tunnustati samuti Pärnu jahtklubi esindanud Sugari meeskonda. Kapten Ott Kikkase paatkonda kuulusid Marjaliisa Umb (roolija), Karl Robert Trink, Aare Võsu, Taavi Vaigla, Mihkel Sesterikov, Siim Erik Akermann ja Marko Uulits.

„Kõik esikolmiku meeskonnad on väga tugevad ja igaüks oli Helsingis võimeline regatti võitma,“ ütles neljandat aastat järjest Soome ja Eesti meistrikulla võitnud Katariina II kapten Tuulberg. „My Car on tugev tiim ja oli kindlasti üks tiitlipretendente, kuid jäi sel korral veidi varju. Tubli soorituse tegi samuti Adele. Sellise tugeva omavahelise konkurentsi pealt on Eesti jahid Euroopa ja maailma tippu trüginud. Ikka ja jälle kiidan ma oma supermeeskonda. Esimest korda regatt võita oli tore, teist korda vahva, kolmanda korra pinge tegi selle üliraskeks ja neljandaga oleks võinud minna nii ja naa. Komistasime esimeses, udus sõidetud lühirajasõidus, kuid edasi andsime oma parima ja tulemuste protokoll näitab, mida suutsime.“