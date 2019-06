Valter Parve: Mehed vasakule, naised paremale!

Kunagi bussireisidel metsapeatusi tehes oli loomulik, et meeste osaks jäi ohtlikum käik ehk sõidutee ületamine. Oli selline üleüldine vaikiv kokkulepe ja see töötas, aga kui näiteks Pärnus Munamäe rulapargis näoga linnavalitsuse suunas vaadates sama reeglit järgida, poleks rulapoistel kuhugi asjale minna: ainuke harv põõsastik asub just paremat kätt. Kuna valikut pole, siis noormehed just seal käivadki. Nii nad mulle rääkisid.