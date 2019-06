Tanel Kiik: Sotsiaalselt õiglane ja tervislikke eluviise toetav riik

Sotsiaalvaldkonna eesmärgid on nii tegevusprogrammis kui eelarve­strateegias tähtsal kohal. Fookuses on inimkeskse ja tõhusa tervishoiu arendamine, pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadustega inimeste poliitika ajakohastamine, eakate toime­tuleku ja heaolu tõstmine, tööhõive suurendamine ja oskuste arenda­mine, elanike liikumisharjumuse arenda­mine ja vaimse tervise probleemide ennetus.

Loomulikult on jätkuvalt oluline arendada tervishoiusüsteemi ja eri teenuseid. Rõõm on tõdeda, et viimase kümne aastaga on Eesti meeste oodatav eluiga pikenenud kuus ja naistel 3,5 aastat. Muret teeb tervena elatud aastate arv, mis kahjuks pole niivõrd jõudsalt kasvanud. Sellest lähtuvalt on valitsus seadnud eesmärgiks keskenduda senisest enam inimeste hea tervise säilitamisele, haiguste ennetusele ja teavitustööle.