Jüri Lebedev: Haiseb või ei?

Olen alati toetanud ette­võtlust ja uue tehnoloogia kasutamist, kuid tundub, et Pärnusse rajataval OÜ Paikre biometaanitehasel on paha hais juures veel enne kopa maasse löömist. Kuidas muidu seletada koalitsiooni, samuti opositsioonikaaslaste Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) vastuseisu eelnõule majanduskomisjonis, millega raele antaks ülesanne tellida enne tehase ehitamist uuring keskkonnamõju ja biometaani tootmise tehase rajamise ettevalmistustööde hindamiseks. Kummaline, kuid koalitsioon ei taha uuringutest kuuldagi, kinnitades, et Paikre tellib uuringu ise.